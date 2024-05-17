Anadolu Efes yarı finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Türk Telekom'u deplasmanda 86-78 yenen Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.

İlk maçı 99-79 kazanan lacivert-beyazlılar, rakibini Ankara'da da mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirip yarı finalist oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom: Brown 2, Palmer 15, Wallace 18, Yiğitcan Saybir 18, Enoch 7, Mehmet Yağmur, Okben Ulubay 11, Troy Selim Şav, Jones 7

Anadolu Efes: Larkin 5, Doğuş Özdemiroğlu 9, Clyburn 26, Oturu 11, Ercan Osmani 8, Beaubois 15, Rıdvan Öncel 5, Pleiss 7, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 26-27

Devre: 44-52

3. Periyot: 60-70

Beş faulle oyundan çıkan: 35.21 Ercan Osmani (Anadolu Efes)