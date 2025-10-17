THY EuroLeague'nin beşinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan takımı Panathinaikos AKTOR'la karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 21-21 eşitlikle sona ererken, Ataman'ın öğrencileri soyunma odasına 1 sayı farkla 43-42 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 69-52 üstün bitiren Yunan ekibi, maçı da 81-95 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos dördüncü galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'te en çok skor üreten isim 18 sayıyla Shane Larkin oldu. Panathinaikos'ta ise Cedi Osman 29, Ömer Yurtseven 15 sayıyla skor yükünü çekti.

Kariyer rekorunu egale eden Cedi Osman maçın oyuncusu seçildi.

Osman, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyerken, Ocak 2023'te kariyer rekoru kırmıştı. Milli basketbolcu, takımının Los Angeles Clippers'ı 122-99 mağlup ettiği maçta 29 sayı atmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 40'INCI MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile EuroLeague'de 40'ıncı kez karşı karşıya geldi.

Nisan 2005'ten bu yana oynanan 40 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 23 kez galip geldi.

Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos olmuştu.