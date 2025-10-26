Gezi kapsamında Ankara’ya giderek Anıtkabri ziyaret eden öğrenciler tabiat ve doğal güzelliklerin yanı sıra Anadolu’nun sahip olduğu zenginlikleri de yerinde inceleyerek Anadolu’nun doğal ekosistemi de incelediler.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri doğayı yakından tanımak ve çevresel farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenledikleri gezide Eymir Gölü, Hacettepe Biyosfer Müzesi, Tulumtaş Mağarası, Beypazarı ve Nallıhan Kuş Cenneti’ ziyaret ettiler. Bu keşif dolu gezide öğrenciler; doğal ekosistemleri incelerken, bitki ve hayvan çeşitliliğini gözlemleyerek, sürdürülebilir yaşamın önemini yerinde keşfetti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Anadolu’yu Keşfet konulu gezilerle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Öğrencilerimiz sahip oldukları vatan toprağının en önemli değerlerini, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve doğal güzelliklerini yakından görmek, keşfetmek ve incelemek için geleneksel olarak her yol düzenlediğimiz gezilerimizle bu değerlerimizi yakından tanıma şansı elde ediyor.29 Ekim Cumhuriyet etkinliklerimiz kapsamında GKV Özel Ortaokulu’ndan 73 öğrenci, 1 idareci 6 öğretmenimiz önce Ankara’ya giderek burada Anıtkabir’i ziyaret ederek Ankara’nın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetti. Daha sonra kafile Beypazarı ve Konya’ya gitti. Bu anlamda GKV Özel Okulları, öğrencilerini doğaya duyarlı, araştıran ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeye devam ediyoruz. Gezi kapsamında öğrencilerimiz Eymir Gölü, Hacettepe Biyosfer Müzesi, Tulumtaş Mağarası, Beypazarı ve Nallıhan Kuş Cenneti’ ziyaret ederek burada çeşitli incelemelerde bulundular. Öğretmenlerinin rehberliğinde Anadolu’yu keşfetmeye devam eden öğrencilerimizi kutluyor, gezide emeği geçen okul idarecileri, öğretmenlerimiz ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu’nun farklı illerine yönelik gezilerini tamamlayan GKV Özel Okulları kafilesi Gaziantep’e döndü.