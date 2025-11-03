Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen M.E. yönetimindeki 41 VT 099 plakalı araç, Tatlar köyü mevkiinde A.K. idaresindeki 04 ABA 431 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.



İhbarla olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.

Kazada 04 ABA 431 plakalı araçtaki Ömer Mahir A. (9) olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü ile S.A., S.A. ve Y.A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Çocuğun naaşı, otopsi için morga kaldırıldı. Bir süreliğine trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, araçların çekilmesiyle normale döndü.