Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi

Ankara Anadolu Otoyolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden gelmekte olan 38 AEG 421 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeler mevkiine gelmeden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilme sonrası tırın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı şoför, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.