Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi

Kaynak: İHA
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi .Olay sonucu yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara Anadolu Otoyolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden gelmekte olan 38 AEG 421 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeler mevkiine gelmeden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

ekran-goruntusu-2024-05-13-053827.png

Devrilme sonrası tırın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı şoför, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu Yerel Haberler
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişi yaralandı Yerel Haberler
Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişi yaralandı
İzmir'de ölümle burun buruna gelen 22'si çocuk 47 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
İzmir'de ölümle burun buruna gelen 22'si çocuk 47 kaçak göçmen kurtarıldı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı Yerel Haberler
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı. Tüfekle eşini öldürdü oğlu ve damadını ağır yaraladı Yerel Haberler
Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı. Tüfekle eşini öldürdü oğlu ve damadını ağır yaraladı
Asker eğlencesinde silah ve bıçaklar konuştu Yerel Haberler
Asker eğlencesinde silah ve bıçaklar konuştu