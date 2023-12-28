Anadolu Yakası'na tramvay geliyor. 3 ilçe birbirine bağlanacak. İşte geçeceği 33 durak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'ndaki trafiği rahatlatmak amacıyla, trafik yoğunluğu oluşturan Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe arasında yeni bir tramvay hattı inşaası için çalışmalara başladı.
İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da 'AnadoluTRAM' dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" ifadelerini kullandı.
TRAMVAYA ENTREGRE OLACAK HATLAR
AnadoluTRAM; Marmaray, Hızlı Tren, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metrosu, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metrosu ve Dudullu-Bostancı Metrosu ile entegre olacak.
'AnadoluTRAM' projesinde tramvayın geçeceği duraklar şu şekilde;
Üsküdar Meydan
Üsküdar Kaymakamlık
Valide-i Atik
Zeynep Kamil
Karacaahmet
Numune Hastanesi
Haydarpaşa Teknik Lisesi
Rıhtım
Altıyol
Söğütlüçeşme
Ziverbey
Kuyubaşı
Çemenzar
Marmara Üniversitesi- Hastane
Göztepe
Sahrayıcedit
Tüccarbaşı
Kazasker
Ayşekadın
Şenesenever
Bostancı
Altıntepe
Küçükyalı
Adnan Kahveci
İdealtepe
Maltepe Kaymakamlık
Maltepe Belediyesi
Maltepe Meydanı
Maltepe
Orhangazi
Cevizli
Tugay Yolu
Vergi Dairesi