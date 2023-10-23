Analistler faiz tahminlerini açıkladı. Gözler Merkez Bankası’nda olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

KAYNAK: AA
Analistler faiz tahminlerini açıkladı. Gözler Merkez Bankası’nda olacak

Piyasa beklentileri, TCMB’nin üst üste beşinci toplantıda da faizi artıracağı yönünde. PPK toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, faizin 500 baz puan artırılarak yüzde 35’e çekileceğini tahmin etti.

19 ekonomistin tamamı Merkez Bankası’ndan faiz artırımı beklerken, tahminler 250 ile 500 baz puan arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz tahmini ise yüzde 40 oldu.

FAİZ ORANI YÜZDE 15'E ÇIKARILMIŞTI

TCMB, seçimlerin ardından ekonomi kadrosunun değişmesiyle beraber düşük faiz politikasından vazgeçmişti. Haziran ayında, Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında 650 baz puanlık artırım yapılarak faiz oranı yüzde 15’e çıkarılmıştı.

Faiz artırımları; temmuz ayında 250, ağustosta 750, eylülde ise 500 baz puan ile devam etmişti. Böylece mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8.5 seviyesinde olan faiz, 2150 baz puanlık artırımla yüzde 30’a çıkarıldı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken, Alman Deutsche Bank'tan TCMB'ye ilişkin ‘şahin' bir rapor geldi. Banka, daha önce Mart 2024'teki seçim sonrası için öngördüğü yüzde 40'lık Merkez Bankası politika faizi beklentisini öne çekti.

Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın kasım ve aralık aylarında 250'şer baz puanlık artırımlarla parasal sıkılaştırmaya devam edeceğini ve faizin yıl sonunda yüzde 40'a çıkacağını tahmin etti.

DİĞER ÖNEMLİ FAİZ KARARI EURO BÖLGESİN'DEN GELECEK

Haftanın bir diğer önemli faiz kararı Euro Bölgesi’nden gelecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB), perşembe günü politika faizi kararını açıklayacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa’da faiz oranı, eylül ayındaki toplantıda 250 baz puanlık artırımla yüzde 4.50’ye yükseltilmişti.

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