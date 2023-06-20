Anaokulunda skandal. Öğrencileri yatıştırmak için bağımlılık yapan ilaç verdiler

BBC’nin haberine göre, Tayvan'ın Taipei kentinde bir anaokulundaki öğretmenlerin, öğrencileri yatıştırmak için bağımlılık yapan fenobarbital ve benzodiazepin içeren şurup içirdiklerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma açıldı. Polis, ailelerin, "Kid Castle Educational Institute" adlı anaokulu hakkında, mayısta başlayan ve giderek artan şikayetleri üzerine harekete geçti.

Soruşturmada, 8 çocuğun vücudunda eser miktarda fenobarbital ve benzodiazepine rastlandı. Anaokuluna 5 yaşındaki çocuğunu gönderen bir veli, ailelerin, çocuklarında ilaç yoksunluğu belirtileri gözlemlediğini söyledi. Çocuklarının alışılmadık şekilde sinirli, huzursuz ve hareketli olduğunu belirten veli, çocukların uyurken çığlık attıklarını ve kramplardan dolayı ağladıklarını aktardı.

SORUMLULAR SERBEST BIRAKILDI

Söz konusu anaokulu hakkında 12 Haziran'da kapatma kararı verilirken, okulun yöneticileri yaklaşık 5 bin dolar ceza ödeyecek. Soruşturma kapsamında olaya dahil olan müdür ve 5 öğretmen, tutuklanmalarının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, haftalar süren soruşturmanın ardından çocuklara, bağımlılık yapan Fenobarbital ve Benzodiazepin içeren şurupların neden verildiğinin hala bilinmediğini açıkladı. Çocukları olaydan etkilenen aileler, devlet binalarının önünde protestolar düzenledi. Taipei'de, 18 Haziran'daki gösterilere katılan yüzlerce kişi, soruşturmanın yeterince şeffaf olmadığını iddia etti.

BİLİNMEYEN İKSİR DİYE KANDIRDILAR

Aileler, çocuklarının, anaokulunda kendilerine "bilinmeyen bir iksir" içirildiğini söylemesinin ardından anaokulu yetkililerini polise şikayet etmişti. Uzmanlara göre, epilepsi ve depresyon tedavisinde kullanılan fenobarbital ve anksiyete için verilen benzodiazepin içeren ilaçların yanlış kullanımı, ağır bağımlılık ve çocuklarda gelişimi olumsuz etkileme gibi sonuçlara yol açabiliyor.