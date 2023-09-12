Anayasa Mahkemesi bir partiyi sildi

Anayasa Mahkemesi, aldığı bir karar ile Yeniden Anavatan Partisi’ni, ismi ve logosunun Anavatan Partisi’ni andıracak derecede benzer olması sebebiyle siyasi parti kütüğünden sildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi bir partiyi sildi

Anavatan Partisi 11 Mayıs 2023’te kurulan Yeniden Anavatan Partisini kendi isim ve logosunu andıracak seviyede benzer olduğu gerekçesi ile AYM’ye başvurdu.

Dayanak olarak ise Siyasi Partiler Kanunu 96. Maddesini gösterdi.

Maddede şu hüküm yer alıyor: “Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz.”

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“AYRI BİR PARTİYİZ”

Medyascope’tan alınan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, iki partinin isim, rumuz ve amblemlerini inceleyerek Yeniden Anavatan’ın ANAP’tan açıkça ayırt edilmesine imkân sağlamadığı ve siyasi partiler sicilinden terkinine (silinmesine) karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Yeniden Anavatan ise 1983 yılında kurulan Anavatan Partisi’nin devamı olmadığı, müstakil olarak kurulan bir parti olduğu ve üçüncü şahısları yanıltacak bir benzerlik olmadığı şeklinde savundu.

AYM, ANAP’ın başvurusunu kabul etti, Yeniden Anavatan’ı sildi

AYM, ANAP’ın başvurusu üzerine Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğu hükmüyle Yeniden Anavatan’ın isim, rumuz, ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verdi.

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