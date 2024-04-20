Anayasa Mahkemesi üyeliğine Prof. Dr. Ömer Çınar seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından boşalan AYM üyeliğine Prof. Dr Ömer Çınar getirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görevinin bitmesi nedeniyle dün veda töreni düzenlenmişti. Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yükseköğretim Genel Kurulu kontenjanından Zühtü Arslan'ın yerine üç aday belirlendi. O adaylar arasından İbn Haldun Üniversite Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylardan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ı AYM üyeliğine seçti. Ömer Çınar'la ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.