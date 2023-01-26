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Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede 2 Şubat'ta başkanlık seçimi yapılacak.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:30
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Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak

Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
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Yasa gereği 4 yıllık görev süresi dolacak AYM Başkanı Arslan, başkanlık seçimi için 2 Şubat'ı belirledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeler arasında 2 Şubat'ta gizli oylamayla seçim yapılacak. Görev süresi biten başkanın da yeniden aday olabildiği seçimlerde başkan, adayların salt çoğunluğunun oyuyla 4 yıllığına seçiliyor. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam ediliyor.

İKİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise 13 Şubat 2019'da başladı.

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