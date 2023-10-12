Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili avukat Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyordu. Ancak AYM Atalay'ın başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme kararı aldı.
NE OLMUŞTU?
14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.
5 Ekim'de yapılan toplantıda, Atalay'ın başvurusunun Genel Kurul'a sevkine ve 12 Ekim tarihinde görüşülmesine karar verilmişti.