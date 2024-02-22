Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay kararı. CHP başvuruda bulunmuştu

Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay kararı. CHP başvuruda bulunmuştu
Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında CHP ve Atalay’ın avukatlarının AYM’ye yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandığı bildirildi.

Can Atalay, Gezi Parkı davasında aldığı hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşmüştü.

Bu karara karşı CHP ve Atalay’ın avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin geçersiz sayılması ve bu konuda TBMM Genel Kurulu’nda yapılan İçtüzük değişikliğinin iptal edilmesi talep edildi.

Ancak Anayasa Mahkemesi, iki başvuru için de inceleme yapmaya gerek olmadığına karar verdi.

Bu karar, Yüksek Mahkeme’nin Genel Kurulu’nda çoğunluk oyuyla alındı.

Kararın gerekçesi ilerleyen günlerde açıklanacak.

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