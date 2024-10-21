Ancelotti, Bellingham'ın formu hakkında konuştu

Real Madrid’in yıldızı Jude Bellingham, bu sezon henüz golle buluşamasa da teknik direktör Carlo Ancelotti, genç oyuncunun performansından memnun. Ancelotti, Bellingham’in geçen sezonki yüksek performansının bir sürpriz olduğunu ve bu sezon daha çok takım için yaptığı katkılara odaklandıklarını belirtti. Bellingham, geçen sezon bu dönemde 13 gole katkı sağlarken, bu yıl sadece iki asistle yoluna devam ediyor. Ancak Ancelotti, oyuncusunu eleştirmeye niyetli değil.

Ancelotti, "Bellingham sahada çok çalışıyor, mücadele ediyor ve fedakarlık yapıyor. Bizim için bu daha önemli" dedi. Özellikle sakatlıktan dönen İngiliz oyuncunun henüz fiziksel olarak tam formunda olmadığını kabul eden Ancelotti, takımının da genel olarak yüzde 100 kapasitede olmadığını ekledi. Bellingham’ın sağ kanatta oynadığını belirten İtalyan teknik adam, "Onu orada kullandık çünkü etkili olabileceğini düşündük" dedi.

Bellingham’ın gol sessizliği devam etse de Ancelotti, oyuncusunun değerli katkılarıyla takımına büyük fayda sağladığını savunuyor.