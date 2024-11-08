Ancelotti, Mbappe'ye sahip çıktı

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, transfer olduğu Paris Saint-Germain’den ayrılarak bedelsiz olarak Madrid’e katılmasının ardından beklenen formu yakalamakta zorlanıyor. Fransız futbolcu, La Liga’da çıktığı 15 maçta 8 gol kaydetmiş olsa da son beş karşılaşmada sadece bir gol atabildi. Real Madrid, geçtiğimiz sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga’da zafere ulaşmışken, bu sezon Barcelona’ya karşı alınan 4-0’lık yenilgi ve dokuz puanlık farkla geride kalmaları taraftarları endişelendiriyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Mbappe'nin yalnız olmadığını ve takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini ifade etti. Ancelotti, "Mbappe şu an herkes gibi üzgün, ancak bu süreci atlatmak için motive. Bu yalnızca onun değil, tüm takımın sorunu," dedi. İtalyan teknik adam, Mbappe’nin antrenmanlarda istekli olduğunu ve moralini yüksek tutarsa formunu yeniden bulacağına inandığını belirtti.

Öte yandan Ancelotti, Fransa milli takımı teknik direktörü Didier Deschamps'ın Mbappe'yi UEFA Uluslar Ligi kadrosuna almaması konusuna müdahil olmadığını ifade ederek, "Bu milli takım hocasının kararı ve saygı duymalıyız," dedi. Ancelotti, Mbappe'nin yeniden çıkış yapması için motivasyonunun yüksek kalmasının önemine dikkat çekti.