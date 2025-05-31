Ancelotti Real Madrid'den ayrılığını anlattı: 'O maçtan sonra karar verdim...'

Real Madrid'le yollarını ayıran ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen teknik direktör Carlo Ancelotti, eflatun beyazlılardan ayrılık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu..

İspanyol basınından Marca'ya konuşan İtalyan Teknik Direktör, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'a elendikleri maçın ardından ayrılık kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Sonuçlar beklendiği gibi olmadı. Takımın oyunu da iyi değildi. Bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti. Arsenal maçından sonra konuştuk ve kararımızı verdik. Hepimiz Real Madrid'den ayrılmamamın ve Brezilya'nın teklifini değerlendirmenin en iyisi olduğunu anladık."

'BENİM TAVSİYEME İHTİYACI YOK'

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso içinse Ancelotti, "Bayer Leverkusen'de inanılmaz bir iş başardı. Benim tavsiyeme ihtiyacı yok çünkü kulübü çok iyi tanıyor. Doğal bir tercihti. Real Madrid'de harika işler yapacak." açıklamasında bulundu.