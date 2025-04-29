Ancelotti'nin Arda'yı neden oynatmadığı belli oldu

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Carlo Ancelotti, 2024-25 sezonunun sonunda futbolu bırakan Toni Kroos’un yerine Sandro Tonali’yi Real Madrid’e önerdi. Marca Radyosu’na konuşan gazeteci Raúl Varela, Ancelotti’nin Tonali’yi "ideal isim" olarak belirlediğini ifade etti. Diğer alternatifin ise Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister olduğu belirtildi. Fakat söz konusu iki ismin yerine kulüp yönetiminin başka bir oyuncuya gittiğini belirtti.

Tonali, bu sezon başında sona eren bahis cezasının ardından Newcastle United formasıyla dikkat çekici bir geri dönüş yaptı. Orta sahadaki enerjisi ve liderliğiyle İngiltere Lig Kupası’nı kazanan takıma büyük katkı sağladı. Nisan ayında Manchester United’a karşı attığı gol, sezonun önemli anlarından biri oldu.

Newcastle’ın Tonali için talep edeceği bonservis bedelinin en az 75 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Juventus’un da İtalyan yıldızla ilgilendiği biliniyor. Buna rağmen Real Madrid yönetimi, Ancelotti’nin bu önerisini değerlendirmeyip milli oyuncumuz Arda Güler'i renklerine bağladığı da iddialar arasında.