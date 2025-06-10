Anderson Talisca'dan Brezilya'ya dönüş sinyali

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen geçtiğimiz sezon devre arasında Al-Nassr takımında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

"BAHIA İLE ÇOK SIK KONUŞUYORUZ"

Brezilya basınından Jogo Aberto'ya konuşan Talisca, "Bahia’ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim." derken geleceği konusunda ise "Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim.

Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez." ifadelerini kullandı.