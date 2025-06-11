Anderson Talisca'dan gece yarısı paylaşım! İsyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anderson Talisca'dan gece yarısı paylaşım! İsyan etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sosyal medya hesabından kendisi için yapılan paylaşıma cevap verdi. Deneyimli isim, yapılan yorumu 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

Anderson Talisca'nın Brezilya'da verdiği röportajın ardından yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar sosyal medyada yer aldı. Talisca ise söz konusu iddialara gece geç saatlerde cevap verdi.

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ANDERSON TALISCA'DAN GECE YARISI PAYLAŞIM

Bir taraftar sayfasının "Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor" paylaşımına yanıt veren Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Daha başlamadım bile ve bu tarz şeyleri duyuyorum... Saygısızlık seviyesi etkileyici."

Talisca'nın bu paylaşımı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı ve sosyal medyada gündem oldu.

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