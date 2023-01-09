Telefon alacaklar dikkat. Android 13 güncellemesi bu telefon modellerine gelmeyecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü halihazırda birkaç model için yayınladı.
Samsung, önceki dönemlerde yeni çıkan cihazlarına amiral gemisi segmentinde olmasa bile en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağının sözünü verdi. Kısa süre önce bu kararını revize eden şirket, yazılım desteği konusunda Apple’a doğrudan rakip olabilmek için yeni çıkan bazı üst segment modellerine en az 4 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini duyurdu.
Android 13 alamayacak Samsung modelleri için de büyük bir bekleyiş söz konusu. Son olarak şirkete yakınlığıyla bilinen Sammobile, Android 13 alamayacak modellerden bazılarını paylaştı.
Listede sızıntının gerçek olması halinde kullanıcıların tepkisini çekecek bazı modeller de bulunuyor.
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Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)
Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy Galaxy M51
Samsung Galaxy M31 Prime Edition
Samsung Galaxy M31s
Samsung Galaxy M21s
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy M02s
Samsung Galaxy M02
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy F41
Samsung Galaxy F02s
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