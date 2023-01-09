9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Telefon alacaklar dikkat. Android 13 güncellemesi bu telefon modellerine gelmeyecek

Telefon alacaklar dikkat. Android 13 güncellemesi bu telefon modellerine gelmeyecek

Android 13 güncellemesi bu Samsung modellerine gelmeyecek. İşte liste...

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:56
Takip Et

Android 13 güncellemesi bu telefon modellerine gelmeyecek

Telefon alacaklar dikkat. Android 13 güncellemesi bu telefon modellerine gelmeyecek
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü halihazırda birkaç model için yayınladı.

Samsung, önceki dönemlerde yeni çıkan cihazlarına amiral gemisi segmentinde olmasa bile en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağının sözünü verdi. Kısa süre önce bu kararını revize eden şirket, yazılım desteği konusunda Apple’a doğrudan rakip olabilmek için yeni çıkan bazı üst segment modellerine en az 4 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini duyurdu.

Android 13 alamayacak Samsung modelleri için de büyük bir bekleyiş söz konusu. Son olarak şirkete yakınlığıyla bilinen Sammobile, Android 13 alamayacak modellerden bazılarını paylaştı.

Listede sızıntının gerçek olması halinde kullanıcıların tepkisini çekecek bazı modeller de bulunuyor.

İŞTE LİSTE

Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)

Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy Galaxy M51

Samsung Galaxy M31 Prime Edition

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F02s

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
3
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
5
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
7
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.