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Android 13'e gelecek yeni özellikler açıklandı. Google duyurdu

Google, Android cihazlar için yeni bir güncelleme yapıldığını açıkladı. Güncellemeyle birlikte hangi özelliklerin cihazlara yüklenebileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:25
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Android 13'e gelecek yeni özellikleri Google açıkladı

Android 13'e gelecek yeni özellikler açıklandı. Google duyurdu
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Android 14 'te yer alacak Emoji Kitchen derlemelerinin, daha kullanışlı olacağı Google Keep notları ve Google Meet aramalarında daha az gürültü olacağı ifade edildi.
Bahsi edilen güncellemelerin önümüzdeki birkaç gün ve hafta içinde yayınlanacağı Google tarafından duyurulurken, en son sürüme ne zaman yükseltebilineceğinin görülebilmesi için cihazın güncelleme ayarlarını kontrol etmek gerekir.

GOOGLE KEEP ÖZELLİĞİ EKLENECEK

Hayatı düzenli tutmak için Google Keep notlarına güveniyorsanız, uygulamanın telefonunuzun ana ekranında notları görmenizi sağlayan bir Android widget'ı aldığını duymak sizi heyecanlandıracaktır. Bu, mağazada dolaşırken işaretleyebileceğiniz alışveriş listesi notunuzu, dikkat etmeniz gereken belirli bir öğenin görüntüsünü veya diğer birçok hatırlatıcınızdan herhangi birini içerebilir.

GOOGLE MEET GÜRÜLTÜ ENGELLEME EKLENİYOR

Bu özellik bazı Android cihazlarda zaten mevcuttu, ancak nihayet daha fazla cihazda kullanıma sunuluyor. Gürültü engelleme özelliği sayesinde, bir dahaki sefere akıllı telefonunuzdan bir toplantıya katılmak zorunda kaldığınızda, çevrenizdeki gürültü hakkında çok fazla endişelenmenize gerek kalmayacak. Bu gürültüler başarılı bir şekilde filtrelenecek. Sistem tüm arka plan gürültüsünü gizleyemiyor, ancak arayanların daha kolay anlaşılmasını sağlamak için oldukça sağlam bir iş çıkarıyor.

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