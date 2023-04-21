Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar açıklandı

Google, 10 Mayıs’ta gerçekleştireceği I/O 2023 etkinliğinde kendi telefon modelleri olan Pixel telefonları tanıtacak ve Android 14’ü duyuracak. Google'dan yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi, hemen kullanılamayacak ve haziran ayının sonuna kadar test edilmeye devam edilecek.

Android 14, temmuz ayından itibaren kullanıma hazır olacak. Bununla birlikte Xiaomi de kendi telefonlarına dağıtmaya başlayacak.

Android 14 ile Xiaomi telefonlar pek çok yeni özelliğe kavuşacak. Bunlar arasında en dikkat çekeni, kendi duvar kağıdınızı tasarlayabileceğiniz Emoji Lab adında bir uygulama. Öte yandan bir diğer öne çıkan yenilik ise, artık uygulamalara galeriniz için kısmi erişim verebileceksiniz. Yani sadece seçtiğiniz fotoğrafları görebilecekler.

Ayrıca görünüm tarafında da bir takım değişiklikler görülecek. Örneğin Ayarlar uygulaması, daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip olacak. Bunun yanı sıra, Google ve Samsung tarafından geliştirilen Health Connect uygulaması da Android 14 ile birlikte daha entegreli çalışacak.

İŞTE ANDROİD 14 ALACAK XIAOMİ TELEFONLAR LİSTESİ

Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12TXiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Redmi

Xiaomi Redmi K60E

Xiaomi Redmi K60 Pro

Xiaomi Redmi K50

Xiaomi Redmi K50i

Xiaomi Redmi K50 Ultra

Xiaomi Redmi K50 Gaming

Xiaomi Redmi Pro

Xiaomi Redmi K40S

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

Xiaomi Redmi Note Discovery

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi Redmi Note 11R

Xiaomi Redmi Note 11T Pro

Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Poco

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco M5

Poco M4

Poco F4

Poco F4 GT

Poco X4 5G

Poco X4 GT

Poco C55