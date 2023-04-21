Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar açıklandı

Google, 10 Mayıs’ta gerçekleştireceği I/O 2023 etkinliğinde kendi telefon modelleri olan Pixel telefonları tanıtacak ve Android 14’ü duyuracak. Google'dan yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi, hemen kullanılamayacak ve haziran ayının sonuna kadar test edilmeye devam edilecek.
Android 14, temmuz ayından itibaren kullanıma hazır olacak. Bununla birlikte Xiaomi de kendi telefonlarına dağıtmaya başlayacak.
Android 14 ile Xiaomi telefonlar pek çok yeni özelliğe kavuşacak. Bunlar arasında en dikkat çekeni, kendi duvar kağıdınızı tasarlayabileceğiniz Emoji Lab adında bir uygulama. Öte yandan bir diğer öne çıkan yenilik ise, artık uygulamalara galeriniz için kısmi erişim verebileceksiniz. Yani sadece seçtiğiniz fotoğrafları görebilecekler.
Ayrıca görünüm tarafında da bir takım değişiklikler görülecek. Örneğin Ayarlar uygulaması, daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip olacak. Bunun yanı sıra, Google ve Samsung tarafından geliştirilen Health Connect uygulaması da Android 14 ile birlikte daha entegreli çalışacak.
İŞTE ANDROİD 14 ALACAK XIAOMİ TELEFONLAR LİSTESİ
Xiaomi
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12TXiaomi 12T Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi Mix Fold 2
Xiaomi Civi 2
Xiaomi Civi 1S
Redmi
Xiaomi Redmi K60E
Xiaomi Redmi K60 Pro
Xiaomi Redmi K50
Xiaomi Redmi K50i
Xiaomi Redmi K50 Ultra
Xiaomi Redmi K50 Gaming
Xiaomi Redmi Pro
Xiaomi Redmi K40S
Xiaomi Redmi Note 12
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
Xiaomi Redmi Note Discovery
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
Xiaomi Redmi Note 11R
Xiaomi Redmi Note 11T Pro
Xiaomi Redmi Note 11T Pro+
Poco
Poco X5
Poco X5 Pro
Poco M5
Poco M4
Poco F4
Poco F4 GT
Poco X4 5G
Poco X4 GT
Poco C55