Android kullanıcıları dikkat. Bu 13 zararlı uygulama telefonunuzu öldürüyor

Zararlı yazılımlar, kötü niyetli kişiler tarafından bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazlara zarar vermek amacıyla tasarlanan yazılımlardır. Bu yazılımlar, kullanıcıların bilgilerini çalmak, cihazları kontrol etmek, reklam göstermek veya cihazları işlevsiz hale getirmek gibi amaçlarla kullanılabiliyor.

13 ZARARLI UYGULAMA TESPİT EDİLDİ

McAfee siber güvenlik uzmanları, Android telefon kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden 13 mobil uygulama tespit etti. Bu uygulamalar, kullanıcılara faydalı gibi görünmelerine rağmen, arka planda gizlice kötü amaçlı faaliyetler yürütüyor.

GOOGLE PLAY’DEN KALDIRILDI

Yapılan incelemeler sonucunda kötü amaçlı olduğu belirlenen 13 mobil uygulama, Google’a bildirildi ve Google Play Store’dan kaldırıldı. Ancak, bu uygulamaları daha önceden telefonunuza yüklediyseniz hemen kaldırmanızda fayda var.

KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMALARIN LİSTESİ

Essential Horoscope for Android

3D Skin Editor for PE Minecraft

Logo Maker Pro

Auto Click Repeater

Count Easy Calorie Calculator

Sound Volume Extender

LetterLink

Numerology: Personal Horoscope & Number Predıctıons

Step Keeper: Easy Pedometer

Track Your Sleep

Sound Volume Booster

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

Universal Calculator

Bu tür zararlı yazılımlardan korunmak için cihazlarınıza yüklediğiniz uygulamalara dikkat etmeniz ve güvenilir kaynaklardan indirme yapmanız önemlidir.