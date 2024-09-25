Android kullanıcıları dikkat. Bu 13 zararlı uygulama telefonunuzu öldürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Android kullanıcıları dikkat. Bu 13 zararlı uygulama telefonunuzu öldürüyor

Google Play Store'daki uygulamalarla ilgili yapılan bir araştırma sonucunda 13 zararlı yazılım tespit edildiği belirtildi.

Zararlı yazılımlar, kötü niyetli kişiler tarafından bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazlara zarar vermek amacıyla tasarlanan yazılımlardır. Bu yazılımlar, kullanıcıların bilgilerini çalmak, cihazları kontrol etmek, reklam göstermek veya cihazları işlevsiz hale getirmek gibi amaçlarla kullanılabiliyor.

13 ZARARLI UYGULAMA TESPİT EDİLDİ

McAfee siber güvenlik uzmanları, Android telefon kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden 13 mobil uygulama tespit etti. Bu uygulamalar, kullanıcılara faydalı gibi görünmelerine rağmen, arka planda gizlice kötü amaçlı faaliyetler yürütüyor.

GOOGLE PLAY’DEN KALDIRILDI

Yapılan incelemeler sonucunda kötü amaçlı olduğu belirlenen 13 mobil uygulama, Google’a bildirildi ve Google Play Store’dan kaldırıldı. Ancak, bu uygulamaları daha önceden telefonunuza yüklediyseniz hemen kaldırmanızda fayda var.

KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMALARIN LİSTESİ

Essential Horoscope for Android
3D Skin Editor for PE Minecraft
Logo Maker Pro
Auto Click Repeater
Count Easy Calorie Calculator
Sound Volume Extender
LetterLink
Numerology: Personal Horoscope & Number Predıctıons
Step Keeper: Easy Pedometer
Track Your Sleep
Sound Volume Booster
Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot
Universal Calculator

Bu tür zararlı yazılımlardan korunmak için cihazlarınıza yüklediğiniz uygulamalara dikkat etmeniz ve güvenilir kaynaklardan indirme yapmanız önemlidir.

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