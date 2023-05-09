Android sorununu Google ve Samsung düzeltecek

Android telefon modellerindeki en büyük sorun Google ve Samsung işbirliği ile çözülecek. Teknoloji devleri açıklama yaptı.

Android sorununu Google ve Samsung düzeltecek

Google geçtiğimiz günlerde, Android 14’ün arka plan API’lerinin tutarlı ve tek tip bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Android donanım üreticileriyle ortak çalışacağını açıklamıştı. Samsung ise Google’ın işbirliği çağrısına ilk cevap veren üretici oldu. Güney Koreli üretici, One UI 6.0 ile bu avantajlardan yararlanan ilk marka olacak.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Android 14’te sunulan hizmetlerde birçok yenilik bizleri bekliyor olacak. Bu yenilikler arasında daha verimli arka plan işlemleri, optimize edilmiş dahili yayın sisteminin yanı sıra kötüye kullanımları kısıtlamak için yeni Google Play politikaları yer alıyor.

Koreli akıllı telefon üreticisi olan Samsung yaptığı açıklamada, One UI 6.0’dan başlayarak işletim sistemlerini Android’in yeni ön plan hizmeti API politikasına göre geliştireceklerini söyledi.

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