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Angelina Jolie veda etmeye hazırlanıyor

Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Angelina Jolie'nin kariyerine veda edeceği iddia edildi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:18
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Angelina Jolie kariyerine veda etmeye hazırlanıyor

Angelina Jolie veda etmeye hazırlanıyor
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Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, bazı kaynaklara göre oyunculuğu bırakıyor. Kariyerinin son döneminde yer aldığı projeler konusunda oldukça seçici davranan 47 yaşındaki oyuncu, The Sun'ın haberine göre emekli olabilir.

KENDİ MARKASINI KURACAK

Kıyafet ve mücevher üzerine Atelier Jolie adında marka çıkarma planı olduğu iddia edilen Jolie'nin on yıldan uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Jolie'nin Gwyneth Paltrow'un Goop adlı lifestyle markası gibi bir girişimde de bulunmak istediği belirtildi.

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