Ani’de tarihi keşif! Anadolu’nun ilk kümbeti gün yüzüne çıktı: Bakan Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ani Ören Yeri’nde yürütülen kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti keşfedildiğini duyurdu: “Anadolu’daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı’nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu’daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor.”

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu’da Türk-İslam tarihinin izlerini sürdürdüklerini ifade etti.

anide-tarihi-kesif-anadolunun-ilk-kumbeti-gun-yuzune-cikti-bakan-ersoy-duyurdu-yenicag-1.jpg

Ani kazılarının Türk-İslam tarihine yeni bilgiler sunduğunu, Selçukluların Anadolu’daki ilk izlerinden birinin daha ortaya çıktığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

anide-tarihi-kesif-anadolunun-ilk-kumbeti-gun-yuzune-cikti-bakan-ersoy-duyurdu-yenicag-5.jpg

“Ani Ören Yeri’nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Anadolu’daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı’nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu’daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum.”

anide-tarihi-kesif-anadolunun-ilk-kumbeti-gun-yuzune-cikti-bakan-ersoy-duyurdu-yenicag-6.jpg

ANADOLU’DAKİ İLK TÜRK-İSLAM KÜMBETİ OLABİLİR

Bakanlığın açıklamasına göre, önceki kazılarda sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı, sandukalı mezarlar ve akıt tipi mezar odaları bulunmuştu. Bu yıl ise tuğladan kare gövdeli yeni bir kümbet keşfedildi.

anide-tarihi-kesif-anadolunun-ilk-kumbeti-gun-yuzune-cikti-bakan-ersoy-duyurdu-yenicag-7.jpg

Ani Ören Yeri’ndeki bu kümbetin tuğla gövdesi, Büyük Selçuklu mezar mimarisinin Anadolu öncesi coğrafyalardaki geleneğini sürdürmesi bakımından önem arz ediyor.

Uzmanlar, bu kümbetin Anadolu’daki Türk-İslam dönemine ait ilk kümbet olabileceğini düşünüyor.

Kümbet ve çevresindeki arkeolojik kazılar devam ediyor.

