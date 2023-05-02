Aniden karşısına çıktı. Aklına dron geldi

Sivas’ta bir doğa tutkunu, dağlık alanda gezdiği sırada fark ettiği 10 tane yaban keçisini dron ile kayıt altına aldı.

Aniden karşısına çıktı. Aklına dron geldi

İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, dağlık alanda gezdiği sırada yaban keçileriyle karşılaştı.

O sırada yanında bulunan dronu bu anları kayıt altına almak için havalandırdı. 10 tane yaban keçisini sürü halinde görüntülemeyi başaran Alpayar, keçileri bir süre takip ederek tepkilerini ölçtü.

İlk başta meraklı bir şekilde drona bakan keçiler, daha sonra dron yaklaştıkça kaçmaya başladı. Alpayar, bu anların kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ve keçileri görüntülemeyi başardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

“KAÇTILAR”

Ahmet Turan Alpayar, keçilerin dronu görünce kaçmaya başladığını söyleyerek, “Boş zamanlarımda doğayı gezmeyi çok seviyorum ve doğa tutkunuyum. Geçtiğimiz günlerde fotoğraf makinemi alıp dağlarda gezerken dağ keçilerini tespit ettim. Şans eseri dron yanımdaydı. Bayağıdır dağ keçilerinin peşlerindeydim ve görüntülemek nasip oldu" dedi.

Alpayar "10 tane dağ keçisi vardı. Dronu görünce kaçtılar, genç bir sürü olduğunu tespit edebildim. Dron görünce ilk başta meraklı bir şekilde baktılar ve daha sonra kaçmaya başladılar. Sonra bir tanesi sürüden ayrıldı. Genç olduğu için daha fazla ayrılmasın diye peşinden gitmek istemedim" diye konuştu.

Ahmet Turan Alpayar, "Görüntü alırken yanımda oğlum da vardı. Kendisi lise öğrencisi ve ekoloji bölümünde okumak istiyor. Oğluma da ayrı bir tecrübe oldu. Doğa çeşitliliği ve hayvanlara merakı var” ifadelerini kullandı.

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