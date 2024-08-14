Animoca Brands halka arz ediliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Animoca Brands halka arz ediliyor

Animoca Brands Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu, yakın zamanda verdiği bir röportajda, firmanın 2025 sonu veya 2026 başında Hong Kong veya Orta Doğu'da potansiyel bir halka arz planladığını belirtti.

Siu, Hong Kong'daki Foresight 2024 etkinliğinde The Block ile yaptığı son röportajda şirketin ilk halka arz için olası seçenekleri araştırdığını söyledi.

Siu, 2026'nın halka arz için daha olası göründüğünü belirtti. NFT sektörünün son zamanlardaki düşüş eğilimi, firmanın değerlemesini 2022'de 5,9 milyar dolardan şu anda 1,5 milyar dolara düşürdü.

Animoca Brands, Nisan 2024'te mali durumunu açıkladı. Duyuruya göre , firma 291 milyon dolarlık bir stablecoin ve nakit bakiyesiyle sağlam kaldı. The Block'a konuşan Siu, şirketin şu ana kadar 540'tan fazla web3 şirketine yatırım yaptığını dile getirdi.

Siu, röportaj sırasında NFT sektörünün mevcut duruşuna değindi. NFT sektörü 2021 ve 2022 dönemlerinde patlama yaşıyordu. Ancak Cryptoslam'dan alınan veriler , son yedi günde NFT satış hacminin yaklaşık 86 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

20230609035318-90908552-7340-4bcc-90d5-2a6e5030686a-61.jpg

animoca-1200x675.webp

animoca-to-do-an-ipo-in-hong-kong-jpg-1.webp

Son Haberler
Başakşehir'de yangın Gündem
Başakşehir'de yangın
Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı Gündem
Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı Ekonomi
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı
Hatay'da kafasını bidona sıkıştıran köpeğe itfaiye yetişti Yerel Haberler
Hatay'da kafasını bidona sıkıştıran köpeğe itfaiye yetişti
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi düştü Ekonomi
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi düştü
TOKİ'nin Hatay'daki dev ihalesini Sarayları yapan firma kazandı. Emekliye yok yandaşa var Gündem
TOKİ'nin Hatay'daki dev ihalesini Sarayları yapan firma kazandı. Emekliye yok yandaşa var
Su kullanımına kısıtlama getirildi Dünya
Su kullanımına kısıtlama getirildi