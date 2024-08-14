Animoca Brands halka arz ediliyor

Siu, Hong Kong'daki Foresight 2024 etkinliğinde The Block ile yaptığı son röportajda şirketin ilk halka arz için olası seçenekleri araştırdığını söyledi.

Siu, 2026'nın halka arz için daha olası göründüğünü belirtti. NFT sektörünün son zamanlardaki düşüş eğilimi, firmanın değerlemesini 2022'de 5,9 milyar dolardan şu anda 1,5 milyar dolara düşürdü.

Animoca Brands, Nisan 2024'te mali durumunu açıkladı. Duyuruya göre , firma 291 milyon dolarlık bir stablecoin ve nakit bakiyesiyle sağlam kaldı. The Block'a konuşan Siu, şirketin şu ana kadar 540'tan fazla web3 şirketine yatırım yaptığını dile getirdi.

Siu, röportaj sırasında NFT sektörünün mevcut duruşuna değindi. NFT sektörü 2021 ve 2022 dönemlerinde patlama yaşıyordu. Ancak Cryptoslam'dan alınan veriler , son yedi günde NFT satış hacminin yaklaşık 86 milyon dolar olduğunu gösteriyor.