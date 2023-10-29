Anıtkabir'de binler tek bir ağızdan Andımız'ı okudu

Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusu tüm Türkiye'yi sardı. Yurdun dört bir yanından dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

BİNLER TEK BİR AĞIZDAN ANDIMIZ’I OKUDU

Kuşkusuz duyguların en yoğun yaşandığı noktalardan biri Anıtkabir... 7'den 70'e Türkiye'nin her yerinden gelen on binlerce vatandaş Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün huzurunda hep bir ağızdan Andımız'ı okudu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.