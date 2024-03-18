Anıtkabir'de Çanakkale şehitlerini anma töreni

Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir’de anma töreni düzenlendi. Ankara Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene; Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, il protokolü ve askeri heyet katıldı. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e ulaştı ve Vali Şahin, Atatürk mozolesine çiçek bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne gidildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne yazı yazdı.

Şahin, yazdığı yazıya, “Aziz Atatürk, Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’nün yıl dönümünde vatanımızın her sathında canlarını ve kanlarını gözlerini kırpmadan feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurundayız.” İfadeleriyle başladı.

“Büyük bir coşku ve heyecanla 109. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu kutlu zafer; ecdadımızın, önderliğinizde yazdığı muhteşem bir kahramanlık destanıdır. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen, kahraman milletimiz, işgalciler karşısında 'Çanakkale Geçilmez' diye haykırarak tarihin gördüğü en büyük direnişlerden birine imza atmıştır. “ ifadelerini kaydeden Şahin, Türk milletinin var olma mücadelesinden tarih boyunca başarıyla çıktığının altını çizdi.

Şahin, “Tüm dünya bilmelidir ki tarih boyunca nice fedakarlıklar, nice badireler atlatan yüce Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanın bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır.” İfadesini kullanırken sözlerinin sonunda, tüm gazilerimiz ve şehitlerimizi rahmetle yad etti.