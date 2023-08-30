Anıtkabir'de Erdoğan'a yine tezahürat yaptılar

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yıl dönümünde Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı resmi tören düzenlendi.

Tören alanında bulunan bazı kişiler ıslık çalarak ‘Reis’ sloganları attı.

Erdoğan slogan atanlara el sallayarak karşılık.

GEÇEN YIL DA BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Geçen yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende de benzer görüntüler ortaya çıkmış ve “Reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganları atılmıştı.