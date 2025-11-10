Anıtkabir'de 'Andımız'ı okumak isteyen vatandaşlara görevliler "Burası kabir. Saygılı olur musunuz?" diyerek müdahale etti. Yaşananlar, akıllara 29 Ekim'de atılan 'Erdoğan' sloganlarını getirdi. Sosyal medyada gündem olan olaya vatandaşlardan 'çifte standart' diyerek tepki gösterdi.

Bekir Saka isimli vatandaş kişisel Instagram hesabından 'Onun açtığı yolda yürüyeceğimize ant içmek saygısızlık mı' ifadeleriyle yaşananları şöyle anlattı:

"Bugün yaşadığımız bir olaya değinmek istiyorum. İstanbul’dan ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen arkadaşlarımız ile Atamızın huzuruna çıktık.

Videoda Emre abinin omzunda bulunan küçük kardeşimiz Emir Timur, Atamızın huzurunda bizlere andımızı okutacaktı. Timur Andımızı okutmaya başladıktan bir süre sonra görevliler müdahaleye geldiler.

'ONUN AÇTIĞI YOLDA YÜRÜYECEĞİMİZE ANT İÇMEK SAYGISIZLIK MI?'

Timur biraz korktu ve devreye biz girdik. Senelerdir Anıtkabir’e sabah ne olduğu belirsiz insanlar girip siyasi slogan atarlarken kimse müdahale etmezken, bizim Atamızın huzurunda onun açtığı yolda yürüyeceğimize ant içmemiz saygısızlık mıdır?

Görevli ısrarla burası bir kabir vurgusu yapıyor. Anıtkabir de, Atatürk de bizimdir! Türk gençliğinindir. Halen onun yolunda olduğumuzu haykıracağımız yer de bizzat onun huzurudur.

Her şeyin farkındayız ve şundan şüpheniz olmasın. Mustafa Kemaller yenilmez."

Görüntüler, akıllara 29 Ekim'i getirdi.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmiş, 'Recep Tayyip Erdoğan', 'Her yer Tayyip her yer Erdoğan' gibi sloganlar atılmıştı.

Üstelik bu, 'ilk' de değildi.

Anıtkabir’de son yıllarda düzenlenen resmi törenlerde tezahürat atılması özellikle muhalefet kanadının tepkisini çeken durumlardan biri.

İlk olarak 2019 senesinde başlamış, "Yas ve saygı mekanı olması gereken Anıtkabir’de bunlar yapılmamalı" yorumlarına neden olmuştu.

Ancak bu 'tavrın' önünü almak için herhangi bir adım atılmış değil.

Haliyle bu görüntüler, "Çifte standart" eleştirilerine yol açtı."

Anıtkabir'de siyasi slogana "vize" verilirken, andımıza konulan "yasak" sosyal medyada da gündem oldu.