Anıtkabir'in en özel askerleri: Saygı nöbetçileri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygının sembolü olan Anıtkabir'deki "saygı nöbetçileri" özel olarak seçiliyor.

KAYNAK: AA
Anıtkabir'in en özel askerleri: Saygı nöbetçileri

Yoğun eğitimden geçen, en kısa boylusu 1,80 metre olan askerlerin özellikle nöbet değişimi ziyaretçilerce beğeniyle izleniyor. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle saygı nöbeti tutuluyor.

Anıtkabir'deki bazı törenlerde ise törenin özelliğine göre saygı nöbetçisi sayısı 50'ye kadar çıkıyor.
Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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