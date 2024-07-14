Anız yangını korkuttu. Evlere sıçramadan söndürüldü

Sivas'ta bir tarlada çıkan anız yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre yangın öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi Sıhhiye Caddesinde başladı. Bir süre önce hasat edilen tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tarladan yükselen alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Tarlanın 2 gün önce hasat edildiğini söyleyen Bahattin Yalçın, “Yangının nasıl başladığını görmedim. İtfaiyenin siren sesine çıktım. Tarla biçilmişti, anız yakmış olabilirler. Şimdiye kadar yanmadı ama biçildikten sonra yandı. Bu tarlada olan bütün canlılar yok oldu. Vatandaşlarımız anız yakmasınlar” ifadelerine yer verdi.