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Ankara Altındağ SYDV 1 işçi alacak

Ankara Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:16
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Ankara Altındağ SYDV 1 işçi alacak

Ankara Altındağ SYDV 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Ankara Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- Lisans düzeyinde eğitim veren 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

9- 2022 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az -60- (Altmış) puan almış olmak,

10-En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

11-İyi derecede bilgisayar (Windows, MS Office ve İnternet Programları vb.) kullanma

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