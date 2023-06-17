Ankara Altındağ'da kiracı dehşeti:, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan kanlı olayda, bir kişi kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, Yıldıztepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibi Orhan Mercan ile kiracısı Fatih T arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih T, yanında bulunan pompalı tüfekle Mercan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Mercan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Fatih T ise Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.