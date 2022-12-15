Ankara Beypazarı SYDV personel alacak

Ankara Beypazarı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya tecilli olmak ya da

askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasının ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak, sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

9) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

10) İşin süresi daimi. (2 aylık deneme sürecine tabii tutulacaktır.)

11) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

12) İşe alım sürecinde geçerli olan ÖSYM tarafından 2022 KPSS sınavından KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2) Adli sicil kaydı belgesi

3) Çalışmasında bir engel olmadığını gösteren aile hekiminden alınmış sağlık raporu

4) Özgeçmiş (özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri, diğer sertifikalar gibi konulardan bahsedilecektir.)

5) İş Başvuru Formu ( Beypazarı SYDV'den alınıp doldurulacaktır)

6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi

7) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

9) Ehliyet fotokopisi

10) Evraklar başvuru sahibi tarafında bizzat Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na eksiksiz olarak teslim edilecek, eksik evrak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

11)Yerleşim yeri belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.

12) KPSS P3 sonuç belgesi (2021 veya 2022 yıllarına ait)

13) Posta yolu, internet, üzerinden veya 3. Şahıslarla yapılan ve gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.