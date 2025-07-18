Ankara bu ismi konuşuyor… AKP’nin önde gelen isminden muhalefet partisi lideri gibi açıklama!

CHP’li belediyelere yapılan ardı ardına operasyonlar sürerken AKP kulislerinden de tepkiler gelmeye başladı. Ünlü yazar Nuray Babacan'a konuşan AKP’de önde gelen ismin “Bu davaların temyizi sandıkta olacak” sözleri damga vurdu. CHP’li belediyelere seri şekilde yapılan operasyonların sonucu ve amacı konusunda ise AKP’lilerin endişeli olduğunu köşesinde paylaştı.

17 CHP’li belediyeye operasyon gerçekleştirildi. Bunlar içerisinde en önemli isim ise CHP’nin Cumhurbaşkanı aday ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Operasyonların son durağı ise Şile Belediyesi olmuştu. Operasyonların sürmesi ise AKP kulislerini hareketlendirdi.

“BU DAVALARIN TEMYİZİ SANDIKTA OLACAK”

Ünlü yazar Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında CHP’li belediyelere yapılan operasyonun AKP içerisinde son durumun ne olduğu aktardı. AKP’de önde gelen bir isim, “Bu davalar birkaç yıl sürer, mahkum bile edilseler arkasından seçim gelecek. Aslında bu davaların temyizi sandıkta olacak. Sandıktan çıkan sonuç, bu süreçte ne kadar inandırıcı olup olmadığımızı da gösterecek. Bu tartışmalar eşliğinde seçime gidilirse, seçim sonuçları AKP için avantaj olmayabilir” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“BUGÜN GÜNDEME GETİRİLMESİ İNANDIRICI GELMİYOR”

AKP’li isim operasyonların sadece CHP’de kalması ve AKP’li belediyelere sıçramamasına ilişkin, “Eğer yolsuzluk varsa bundan 5-6 yıl önceki konuların bugün gündeme getirilmesi inandırıcı gelmiyor. Devletin denetim kurumları şimdiye kadar neredeydi diye sorarlar. Ayrıca 20 yıl boyunca AKP’li belediye ve yöneticilerle ilgili tek bir iddia bile araştırılmayınca konu zayıflıyor” değerlendirmesini yaptı.