Ankara bu kulis ile çalkalanıyor... Erdoğan’dan bakanlara ballı kıyak

2024 yılındaki yerel seçimde 22 yıllık iktidarlığını kaybeden AKP, 8. Olağan Kongresi’ne gidiyor. Çok az bir süre kalırken kongreye, MKYK ve “A Takımı” olarak nitelendirilen MYK’da büyük değişim olacağı öne sürülüyor. Kulislerde ise parti yönetimi ile kabinede de eş zamanlı değişikliğin Haziran ayında yapılacağı konuşuluyor. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık yapmamış 12 bakana, Haziran’dan sonra görevden ayrılmaları durumunda emekli maaşı bağlanacak.

ERDOĞAN’DAN BAKANLARA BALLI KIYAK

AKP’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin büyük oranda değişmesi beklenen 8. Büyük Kongre 23 Şubat’ta gerçekleşecek. Ankara kulislerinde, kabinede Haziran ayından sonra değişikliğe gidileceği iddia ediliyordu.

Nefes gazetesinin haberine göre, kabinede değişikliğin Haziran’a göre planlanmasının nedeni ortaya çıktı. Daha önce milletvekilliği veya bakanlık yapmamış bakanların özlük hakları ile ilgili olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesi ile bakanlar, TBMM dışından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu. Atanacak kişi eğer milletvekili ise milletvekilliğinden istifa ediyor. Mevcut kabine 3 Haziran 2023’te açıklandı.

124 BİN TL EMEKLİ MAAŞI ALACAK

İddiaya göre; daha önce milletvekilliği ve bakanlık yapmamış kişiler en az 2 yıl bakanlık yaptıktan sonra bu görevden ayrılmaları halinde gerekli diğer şartları da yerine getiriyorlarsa emekli milletvekili haklarına kavuşacak. 12 bakan Haziran’dan sonra görevden ayrılmaları durumunda 124 bin TL emekli maaşı alacak. Sağlık hizmetleri başta olmak üzere milletvekillerine tanınan diğer ayrıcalıklardan da yararlanacaklar. Bu noktada Erdoğan’ın görevden alması Bakanlar için ballı kıyak olacak.

BAKANLAR LİSTESİ

Söz konusu bakanlar ise şu şekilde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.