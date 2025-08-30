Ankara bu teklifi konuşuyor… AKP ve MHP’den şaşırtan karar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlayan süreçte AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışıyla destek vermişti. Teröristlerin silahları yaktığı son tiyatro perdesinin ardından Meclis perdesi ise başlamıştı. 8 toplantının ardından DEM heyeti, komisyonun İmralı’da teröristbaşını ziyaret etmesini istedi. CHP, böyle bir ziyarete kesinlikle katılmayacağını açıklarken, son kulislerde bu süreci başlatan AKP ve MHP’nin de sıcak bakmadığı yönünde olması şaşırttı.

AKP VE MHP’DE SICAK BAKMIYOR

Ankara’da, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesinden sonra kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı adasına gidip gitmeyeceği tartışılmaya başlandı. Nefes’te yer alan habere göre; CHP, böyle bir ziyarete kesinlikle katılmayacağını açıklarken, AKP ve MHP de sıcak bakmıyor. DEM Parti ise komisyonun kesinlikle Öcalan ile görüşmesinden yana. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ise böyle bir ziyarete kesinlikle katılmayacağı ifade edildi.

AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ olarak hitap ederek Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü fesih ettiğini açıklasın’ çağrısında bulunarak yeni süreç başlamıştı. Teröristbaşının örgüte fesih seslenişi ile tiyatronun ilk perdesi başlarken, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakması ile devam ediyor.

Meclis'e taşınan açılım tiyatrosunun 8 perdesi gerçekleşti. İlk perdede isim verilirken, ikinci perde de MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gizli oturumda sunum yaptı. Son perde ise süreçle ilgili partilerin şartları ve yol haritaları konuşuldu. Diğer görüşmelerde ise şehit aileleri ile STK temsilcileri dinlenirken, son perdede eski Meclis başkanları dinlendi.