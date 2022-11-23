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  • Mansur Yavaş AKP’li Başkana çok kızdı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerilim

Mansur Yavaş AKP’li Başkana çok kızdı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerilim

Metro yapımının konuşulduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kürsüye çıkan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Başkan Mansur Yavaş arasında tartışma yaşandı...

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 20:16
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerilim. Mansur Yavaş AKP'li Başkana çok kızdı

Mansur Yavaş AKP’li Başkana çok kızdı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerilim
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bugünkü toplantısında metro tartışması vardı.

AKP'Lİ BAŞKANDAN METROYA RET İMASI

Kürsüye çıkan AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, metro inşaatından söz ederken, ‘şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye…  Geleceksiniz değil mi meclise, gelin bakalım öz kaynaklarınızı yaparken’ diyerek red oyu verebileceği imasında bulundu.

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ ÇOK KIZDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imayı duyunca Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin lafını kesip “sıkıyorsa reddet, ne diyeyim ben Mamak halkı duysun’ diye seslendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bir an sessiz kalıp ‘Ya işte bu sıkışınca…’ diyerek karşılık verdi.

“Tehdit ediyorsunuz ordan” diyen Mansur Yavaş bunun üzerine Mamak başkanına şunları söyledi:

“Mamak halkı duysun. Yani tehdit ediyorsunuz ordan. Geleceksiniz gel bakayım. Ne yapacaksınız gelince red mi edeceksiniz. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu’na ret verecek. Hadi görelim, hodri meydan.”

İşte o anlar:

 

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23.11.2022 21:25
Bu Akp lilerde gideceklerini anladıkça iyice saçmalıyor  
 
okur
23.11.2022 20:49
Başkan kızma garibe milletvekilliğine oynuyor,mamak milletini düşünmek son işi  
 
Tozanlı
23.11.2022 20:24
akp ve temsilcileri Halkın yararına orda değiller..Halkı falan unuttular neden? Kibir öyle bir ateştir ki nerden geldiğını nasıl geldiğini unutturur.Allah Mahsur beyin yardımcisı olsun.Uyan Türk milleti  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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