Mansur Yavaş AKP’li Başkana çok kızdı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerilim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bugünkü toplantısında metro tartışması vardı.

AKP'Lİ BAŞKANDAN METROYA RET İMASI

Kürsüye çıkan AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, metro inşaatından söz ederken, ‘şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye… Geleceksiniz değil mi meclise, gelin bakalım öz kaynaklarınızı yaparken’ diyerek red oyu verebileceği imasında bulundu.

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ ÇOK KIZDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imayı duyunca Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin lafını kesip “sıkıyorsa reddet, ne diyeyim ben Mamak halkı duysun’ diye seslendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bir an sessiz kalıp ‘Ya işte bu sıkışınca…’ diyerek karşılık verdi.

“Tehdit ediyorsunuz ordan” diyen Mansur Yavaş bunun üzerine Mamak başkanına şunları söyledi:

“Mamak halkı duysun. Yani tehdit ediyorsunuz ordan. Geleceksiniz gel bakayım. Ne yapacaksınız gelince red mi edeceksiniz. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu’na ret verecek. Hadi görelim, hodri meydan.”

İşte o anlar: