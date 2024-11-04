Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ebru Gündeş konseriyle ilgili yeni açıklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ebru Gündeş konseriyle ilgili yeni açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş'e verdirdiği konserin yankısı sürüyor. Konserle ilgili tartışmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında belediye tarafından düzenlenen Ebru Gündeş konserine ilişkin teftiş başlatıldığını duyurdu.

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ABB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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