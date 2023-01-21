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Ankara Büyükşehir’den LGS ve YKS’ye hazırlık kursları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 'Liselere Giriş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına Hazırlık Kursları' düzenleyecek.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:50
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Ankara Büyükşehir’den LGS ve YKS’ye hazırlık kursları

Ankara Büyükşehir’den LGS ve YKS’ye hazırlık kursları
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ANKA'da yer alan habere göre, daha önce sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmetleri veren ve deneme sınavı uygulaması başlatan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı şimdi de YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz kurs düzenleyecek.

EĞİTİMLER 6 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK
LGS Hazırlık Kursları kapsamında 7 ve 8. sınıf öğrencilerine; Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri ve İngilizce branşlarında eğitimler verilecek.

Ücretsiz verilecek kurslardan faydalanmak isteyenler 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’ne (AYM) giderek başvuruda bulunabilecek. Yine Osmanlı AYM’de gerçekleşecek dersler 6 Şubat’ta başlayacak.

100 ÖĞRENCİ 100 BAŞARI
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ise YKS Hazırlık Kursları'na ev sahipliği yapacak. “100 öğrenci 100 başarı” hedefi ile düzenlenen kursta dersler 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve hafta içi her gün gerçekleşecek. Kurs kapsamında Matematik, Kimya, Fizik ve Türkçe dersleri verilecek.

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