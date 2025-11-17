CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlu dünya evine girdi. Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün Ankara siyasetinde konuşuluyor.

LİSTEYİ GÖREN BİR DAHA DÖNÜP BAKIYOR

Çiftin nikah şahitliklerini yapanları görenler bir daha dönüp bakıyor. İşte nikah şahitlerindeki isimler;

CHP 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu

Eski Başbakan Binali Yıldırım

İstanbul Valisi Davut Gül

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

CHP Milletvekili İlhan Kesici

Eski Bakan Cavit Çağlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

SANAT CAMİASI DA DÜĞÜNDEYDİ

Haberler.com’da yer alan habere göre; düğünde Funda Arar, Mahsum Kırmızıgül ve Kubat sahne alırken, Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da düğünde davetliler arasında yer aldı.

SEVİNGEN KILIÇDAROĞLU’NA NELER DEMİŞTİ: KEMAL BEY'İN HİKAYESİ YOK

Düğünde en dikkat çeken detay ise bir zamanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na Mehmet Sevingen, “Hak ettiğini buldu, sokağa çıkamıyor!", “Kemal Bey'in hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız” ve “Kemal Bey, alan solcusu değil, salon solcusudur. Solcu bile değildir” gibi ağır hakaretlerde bulunmuştu.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’na söylediği sözler nedeniyle Mehmet Sevigen, Yüksek Disiplin Kurulunca partisinden ihraç edilmişti.