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Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturması! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:39
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturması! Çok sayıda gözaltı var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları, şubatta KKTC'de öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri ve bu yolla yaklaşık 2,5 milyar lira suç geliri kazandıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında 8 ilde 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Süren soruşturma kapsamında aynı eylemlere iştirak ettikleri saptanan Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ildeki 163 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, zanlıların gözaltına alınmaları için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.

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