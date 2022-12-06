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Ankara Döşemealtı SYDV geçici işçi alacak

Ankara Döşemealtı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Evde bakım personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:50
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Ankara Döşemealtı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı geçici evde bakım işçi alacak

Ankara Döşemealtı SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ankara Döşemealtı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Evde bakım personeli olmak üzere geçici 4 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak
2. 18 yaşından gün almış olmak
3. Çalışmasına engel hali olmamak
4. Tercihen B sınıfı ehliyetli ve şoförlük konusunda deneyimli olmak
5. Erkekler için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da askerlik ile ilişkisi olmamak
6. En az lise mezunu olmak
7. Sabıka kaydı olmamak
8. Yaşlı, engelli bakımı ya da evde bakım alanında yeterlilik sahibi olmak (Ör. Diploma, sertifika vb.)

BASVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Kimlik,
 2) diploma/sertifika,
3) ikametgâh,
4) nüfus kayıt örneği, 
5) sağlık raporu,
6) ehliyet (tercihen), 
7) 4 adet fotoğraf, 
8) askerlik terhis belgesi (erkek adaylar), 
9) sabıka kaydı.

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