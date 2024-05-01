Ankara Garı'nın tavanı şelale gibi aktı. Cengiz Limak Kolin yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Garı'nın tavanı şelale gibi aktı. Cengiz Limak Kolin yaptı
Cengiz Limak Kolin ortaklığıyla 2016 yılında yapılan Ankara YHT Garı'nın, dün kentte yağan şiddetli yağışlar sonrası tavanı şelale gibi aktı.

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerde ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ise mahsur kaldı.

Ankara YHT Garı da Ankara'da yağan şiddetli yağılar sonrası su aldı. Görüntülerde, garın tavanından aşağıya doğru su aktığı görüldü.

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2016’da hizmete başlayan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile inşa edilerek 29 Ekim 2016'da hizmete girdi.

7 YILDA GELMEYEN YOLCUYA 53 MİLYON DOLAR

Cengiz - Limak - Kolin ortaklığıyla yapılan garın maliyeti 285 milyon dolarken, Birgün'ün haberine göre; 7 yılda gelmeyen yolcu için 53 milyon 516 bin dolar ödendi. Şirketlere sözleşme gereği yolcu başına 1,5 dolar+KDV garanti ödemesi yapılıyor.

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