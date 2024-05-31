Ankara Gölbaşı'nda market deposunda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA
Ankara Gölbaşı'nda market deposunda çıkan yangın korkuttu

Ankara'nın Gölbaşı bölgesindeki bir market deposunda meydana gelen yangın, geç saatlerde mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Seğmenler Mahallesi'nde bulunan ve gece yarısı alevlerin yükseldiği depo, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, 914. Sokak'taki bir binanın alt katında başladı ve kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için derhal harekete geçerken, emniyet güçleri de bina sakinlerini güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Elektrik ve doğal gaz bağlantıları kesilerek ek güvenlik önlemleri alındı. Bu olay, mahallede yaşayanları korkuttu ve yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

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