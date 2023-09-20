Ankara Halk Ekmek, 'bakteri' iddialarını yalanladı

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., AKP Ankara İl Başkanı Hakan Özcan’ın ‘Üretilen ekmeklerde bakteri var’ iddiasını yayımladığı test sonuçlarıyla yalanladı.

KAYNAK: İHA
Ankara Halk Ekmek, 'bakteri' iddialarını yalanladı


Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası akreditasyona sahip laboratuvardan gelen analiz sonuçlarında ürettiğimiz 17 çeşit ekmeğimizde ‘Rope’ (Sünme) dahil halk sağlığını etkileyecek hiçbir bakteriye rastlanmamıştır.

Kurumumuzu ciddi bir şekilde zan altında bırakan ve ticari olarak hedef alan iftiralar, uluslararası geçerliliği olan analiz raporu ile çürütülmüştür. Kurumsal imajımıza ve ticari itibarımıza zarar veren açıklamalarda bulunan kişi ve medya organları hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

aw034799-02.jpg

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu Güncel
Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu
Erdoğan onay verdi İsveç iptal etti Dünya
Erdoğan onay verdi İsveç iptal etti
Öğrencilerin yüzünü güldürecek gelişme: 8500 TL destek ödemesi yapılacak Güncel
Öğrencilerin yüzünü güldürecek gelişme: 8500 TL destek ödemesi yapılacak
Bamya tarlasında yetiştirdi jandarma hepsini söktü Güncel
Bamya tarlasında yetiştirdi jandarma hepsini söktü
Kerem Aktürkoğlu 14 farklı alanda ticarete atılıyor Spor
Kerem Aktürkoğlu 14 farklı alanda ticarete atılıyor
Şap aşısı yapılmaya başlandı Güncel
Şap aşısı yapılmaya başlandı
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı