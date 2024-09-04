Ankara-Niğde Otoyolu'nda ölümlü

Metin Kurt - Aksaray / Yeniçağ

Trafik kazası, akşam saatlerine yakın bir vakitte gerçekleşti. Otoyolda seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın duyulmasının ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, sürücüleri otoyollarda dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kazanın meydana geldiği bölgede araçlar kontrollü olarak ilerlemeye devam ederken, kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, cenaze Aksaray

Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.